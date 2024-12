Nel paese senza sole si guasta lo specchio: sarà un inverno tutto all’ombra. Si inceppa la struttura che caratterizza il piccolo centro dell’Ossola.

Nel paese senza sole si guasta lo specchio: sarà un inverno tutto all’ombra

Per i circa duecento abitanti di Viganella sarà un inverno senza sole. Si è infatti rotto il meccanismo del grande specchio che dalla montagna di fronte riflette i raggi solari convogliandoli nel centro del paese durante i mesi invernali.

Si tratta di una grande superficie riflettente di quaranta metri quadrati che permette al borgo, una frazione di Borgomezzavalle, di ricevere i raggi del sole anche in inverno, quando invece l’astro è nascosto dalle montagna. Posto sul versante che fronteggia il centro abitato, lo specchio si muove per seguire i movimenti del sole e diffondere per buona parte della giornata i raggi sopra il borgo.

Rotto il meccanismo

Ma quest’anno un problema probabilmente elettronico impedisce allo specchio di funzionare: manca il movimento automatico. E non c’è modo di provvedere in tempi rapidi. Per cui i residenti devono rassegnarsi a trascorre tutto l’inverno vedendo la luce del sole solo sui versanti delle montagne, ma mai direttamente.

Lo specchio è stato installato nel 2006, e da allora ha sempre funzionato. Probabilmente una scarica elettica ha guastato l’impianto e lasciato all’ombra tutto il centro abitato.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook