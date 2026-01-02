Non ce l’ha fatta il pensionato scivolato nel laghetto a Masserano. Per Guido Perino è stata fatale la bassa temperatura cui è stato sottoposto il suo corpo.

Non ce l’ha fatta il pensionato scivolato nel laghetto a Masserano

Si è spento improvvisamente Guido Perino, 73 anni, residente a Masserano. L’uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo un ricovero d’urgenza al pronto soccorso: nonostante i lunghi e ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il pensionato è caduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 1 gennaio, in un piccolo laghetto nei pressi della sua abitazione, nella frazione San Giacomo. L’episodio potrebbe essere stato causato da un malore improvviso. A dare l’allarme sono stati i familiari, che si sono accorti rapidamente dell’accaduto.

L’intervento dei soccorritori e il ricovero

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato l’uomo dall’acqua, affidandolo poi alle cure del personale del 118. Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche, quasi certamente a causa della grave ipotermia.

Pensionato, nel corso della sua vita Guido Perino aveva lavorato come guardia giurata e giardiniere ed era ben conosciuto in zona. Era molto legato alla famiglia e ai suoi nipoti. Lascia la moglie Immacolata, i figli Marco e Nicole con le rispettive famiglie, i nipoti Samuele, Marika e Matilda, oltre ai fratelli Virginio ed Eusebio.

Domani l’addio

La benedizione della salma è prevista per domani, sabato 3 gennaio, alle 15.30 nelle camere mortuarie dell’ospedale di Ponderano. Successivamente si proseguirà per il cimitero di Biella per il rito della cremazione. I familiari hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento al personale del 118, ai vigili del fuoco e agli operatori del Pronto soccorso per la professionalità e l’impegno dimostrati.

