Non trova camerieri: ricompensa di 300 euro a chi lo aiuta. L’originale trovata di un ristoratore di Aosta che sta facendo parlare.

Non trova camerieri: ricompensa di 300 euro a chi lo aiuta

“Trecento euro a chi mi trova un cameriere”. E’ la “taglia” che ha messo Luca Tentoni del ristorante Saint-Vout ad Aosta per cercare di trovare un cameriere o una cameriera fissi. Stanco di fare colloqui e venire deluso dai candidati, ha deciso di tentare una soluzione estrema. La storia è raccontata da “Gazzetta Matin” ed è stata ripresa da tutti i maggori siti.

Del resto, la stagione estiva è in partenza e sono moltissimi i locali che in questo periodo cominciano a guardarsi intorno per potenziare l’organico. Ed è cosa tutt’altro che facile, come sanno benissimo anche numerosi esercizi della zona.

La decisione creativa ed “estrema” si è resa necessaria perché il ristoratore aveva messo l’annuncio su tantissimi siti, anche con sponsorizzazioni targettizzate, ma aveva ricevuto soltanto una risposta.

“Questo è il contratto”

«Noi offriamo contratto del commercio a tempo pieno e indeterminato, ma la cosa sembra non interessare», spiega Tentoni nell’intervista. Insomma nessun accordo in nero, un contratto vero rispettando la legge. Ma a nessuno sembra fare gola. Da qui l’idea di propore ai clienti o conoscenti di presentare un candidato cameriere, se questo accetterà avranno un bonus di 300 euro da spendere.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook