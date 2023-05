Noto chef stroncato da un malore a soli 42 anni. L’uomo si trovava in Sardegna per lavoro, inutili i tentativi di portargli soccorso.

Noto chef stroncato da un malore a soli 42 anni

E’ stato celebratoi ieri, giovedì 18 maggio, il funerale di Nicolò Macaluso, chef di origini siciliane che si era trasferito nel Canavese, dove era molto conosciuto e apprezzato. Un malore improvviso se lo è portato via per sempre a soli 42 anni. E’ accaduto nella giornata di martedì mentre si trovava in Sardegna per lavoro.

I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Gli inizi in Canavese

Nato nel Palermitano nel 1980, Macaluso si era fatto conoscere in Canavese come cuoco del Monnalisa a Ozegna prima e poi del Bora Bora di Valperga. Da qualche anno era residente con la famiglia nel Varesotto, a Fagnano Olona. Lascia la compagna Sabrina e il figlio di 13 anni. In Canavese sono in molti a ricordarlo in queste ore con messaggi di vicinanza alla famiglia. La notizia ha suscitato cordoglio anche i Sicilia, nei luoghi di origine dell’uomo.

Il funerale è stato celebrato ieri a Fagnano Olona.

Su Pirma il Canavese leggi “Addio allo chef Nicolò Macaluso, un malore fulminante se lo è portato via a 42 anni”