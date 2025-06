Donna di 70 anni trovata morta in un canale: l’allarme della figlia. La pensionata di Novara era scomparsa da casa domenica, allontanandosi con la propria auto.

È stata purtroppo ritrovata senza vita Nunzia Ricciardo, donna di circa 70 anni scomparsa nella giornata di domanica da Novara. Il corpo è stato rinvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 9 giugno, in un canale alla periferia della città, lungo la strada che conduce a Cameriano, nei pressi della zona di Fasoli Piante. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

La conferma dell’identità è arrivata dalla questura: si tratta proprio della donna per la quale era stato lanciato un appello urgente sui social dalla figlia Jessica, che ne aveva denunciato la scomparsa nella serata di domenica. Nunzia Ricciardo si era allontanata da casa a bordo della sua Citroen C3 rossa e da quel momento se ne erano perse le tracce.

Le ricerche in zona

Il ritrovamento è avvenuto dopo ore di ricerche. Le cause della morte non sono ancora state chiarite: la polizia di Stato sta conducendo le indagini per ricostruire quanto accaduto. Non si esclude al momento alcuna ipotesi.

Si tratta del secondo caso di annegamento registrato nel Novarese in poche ore. Nella stessa notte di domenica, infatti, un giovane di 29 anni aveva perso la vita nella Roggia Mora, a Cerano. In questo caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Trecate. Le prime ricostruzioni parlano di un possibile incidente, favorito dal buio e dalla scarsa visibilità. Oppure di un improvviso malore.

