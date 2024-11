Novarese sotto choc per Lorenzo, morto a 14 anni nello scontro fra due auto. Feriti anche il fratellino e la nonna: per il ragazzo fatale l’impatto contro un palo della luce.

Novarese sotto choc per Lorenzo, morto a 14 anni nello scontro fra due auto

Il giorno dopo la tragedia c’è sconcerto e cordoglio nel Novarese per la sorte toccata a Lorenzo Licata, morto ad appena 14 anni a seguito di un incidente avvenuto a Oleggio. Il ragazzo, che frequentava le scuole medie all’istituto Verjus di Oleggio, abitava con la famiglia a Mezzomerico. Lascia il fratellino, rimasto gravemente ferito nello schianto (ma non in pericolo di vita), i genitori, e anche una sorellina ancora più piccola.

La mattina seguente all’incrocio che si affaccia sul luogo della tragedia è comparsa la foto del giovane accompagnata da un mazzo di gigli bianchi, simbolo di purezza e innocenza, e da alcuni lumini. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

L’incidente

Il giovane Lorenzo era a bordo, al posto del passeggero, su una delle due auto che si sono violentemente scontrate sulla strada provinciale che collega la cittadina al vicino comune di Mezzomerico. Alla guida la nonna, che ha riportato ferite da codice giallo e il fratellino di circa 4 anni che invece è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Novara.

L’impatto è avvenuto all’altezza di un incrocio tra la Ford Focus condotta dalla nonna e una Opel Mokka con due donne a bordo, madre e figlia. Secondo una prima ricostruzione, la Opel ha centrato lateralmente la Ford, facendola finire contro un palo della luce in cemento. E’ stato probabilmente questo impatto a risultare fatale per Lorenzo: quando sono arrivati i soccorritori, per lui non c’era più nulla da fare.

