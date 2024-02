Omicidio a Vercelli: uomo di 58 anni ucciso a coltellate dalla compagna. Il dramma nella serata di ieri: è stata la donna a chiamare i soccorsi dopo il raptus.

Omicidio a Vercelli: uomo di 58 anni ucciso a coltellate dalla compagna

Lo avrebbe ucciso al culmine di un diverbio. Un raptus, uno scatto di rabbia incontrollato. Una donna di Vercelli sulla sessantina ha trafitto il compagno 58enne con una dozzina di coltellate. Il tutto è avvenuto nell’alloggio dove lei viveva e dove lui era spesso in visita.

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, è accaduto nella serata di ieri in un condominio lungo la via 25 Aprile. A chiamare i soccorsi è stata la stessa donna, sotto choc per quanto era accaduto. Ma quando sono arrivati i sanitari, per l’uomo non c’era nulla da fare.

Indagini avviate

Questo il quadro generale del dramma, ovviamente sono subito partite le indagini per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’episodio, i movimenti delle due persone, i rapporti tra di loro. Bisognerà anche capire se tra i due ci sia stata una collutazione, o se lei lo abbia invece colpito alle spalle.

Ancora mistero anche sul motivo della discussione, e come abbia fatto a deflagrare in un modo così violento. Tra i due pare non vi fossero precedenti di alcun genere. L’uomo non viveva in città ma, come accennato, veniva molto spesso a trovare la compagna.

Oggi molto probabilmente la donna sarà interrogata. E’ in stato di fermo.