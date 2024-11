Operai edili costretti a turni massacranti in nero. Dormivano nell’area del cantiere. Intervento dei carabinieri, denunciata una donna cinese.

Il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Biella e i carabinieri di Andorno Micca hanno deunciato nei giorni scorsi una cittadina di origini cinesi per aver sottoposto a sfruttamento lavorativo due connazionali. I due lavoravano in un cantiere in nero, e uno era anche privo di regolare permesso soggiorno. Lo riporta La Provincia di Biella.

La donna pagava i due operai senza tenere conto dei contratti collettivi nazionali di riferimento e comunque con retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. I carabinieri hanno riscontrato anche continue violazioni della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo e ai diritti garantiti.

I due alloggiavano sul luogo di lavoro

Nel cantiere inolte non erano osservate le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. I due operai erano sottoposti a metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti. I malcapitati dormivano e alloggiavano nell’area di cantiere senza requisiti di igiene e sicurezza.

I carabinieri hanno proceduto a sospendere l’attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza e lavoro nero. E sono state applicate sanzioni amministrattive e ammende superiori ai 64mila euro.

