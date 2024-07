Operaio 41enne cade da un ponteggio e muore all’ospedale di Novara. Stefano Bargiga è precipitato da una struttura di circa 7 metri posta su una casa in ristrutturazione.

Operaio 41enne cade da un ponteggio e muore all’ospedale di Novara

E’ caduto da un’ltezza di circa sette metri, precipitando da dall’impalcatura di una abitazione dove stava lavorando, a pochi passi dalla strada carrozzabile. Un operaio di appena 41 anni ha perso la vita a seguito dei traumi riportati in questo incidente sul lavoro. Come riportano i colleghi di Prima Novara, è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 29 luglio, a Pieve Vergonte, nell’Ossola.

La vittima si chiamava Stefano Bargiga, persona conosciuta in paese anche per il suo impegno come volontario nelle associazioni.

L’intervento dei soccorritori

Lanciato l’allarme, assieme ai carabinieri sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno subito constatato che l’uomo era in condizioni disperate. E’ stato fatto arrivare l’elicottero per poterlo trasportare il più velocemente possibile.

Ma nonostate gli sforzi dei medici del pronto soccorsio, Stefano Bargiga ha cessato di vivere. Sul luogo dell’incidente intanto sono arrivati i tencici dello Spresal, il settore delle Asl che si occupa di infortuni sul lavoro. Occorrerà verificare che siano state rispettate le misure di sicurezza.

