Operaio colpito da un grosso rotolo: è stato ricoverato in ospedale

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 maggio. I vigili del fuoco del distaccamento di Cossato sono intervenuti per un incidente avvenuto in una ditta di Masserano.

A quanto risulta dalle prime indagini, sembra che una persona sia stata colpita da un grosso rotolo che era in produzione. Al momento non sono stati forniti altri dettagli.

L’intervento dei soccorritori

Di sicuro la persona colpita ha riportato un trauma. Una volta affidata alle cure del 118 è infatti stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto sono anche intervenuti anche i carabinieri di Masserano e lo Spresal, che dovranno far luce sulla dinamica dell’episodio e su eventuali responsabilità.

