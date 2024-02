Operaio di 65 anni cade da una gru e muore dopo poche ore in ospedale. Accertamenti per capire la dinamica del tragico incidente.

Un volo di 27 metri dalla gru posizionata in un cantiere: la corsa disperata al pronto soccorso, poi il decesso dopo qualche ora. E’ morto così nella giornata di ieri, lunedì 5 febbraio, un operaio di 65 anni che sta lavorando in un cantiere edile a Rivoli, nel Torinese.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, ad avvertire i soccorritori sono stati gli altri operai presenti sul posto. Sono intervenuti i carabinieri di Rivoli e i sanitari del 118. Si poi chiarito che l’incidente è avvenuto nel corso delle operazioni di montaggio della gru della ditta: per cause ancora da accertare qualcosa è andato storto, e Giovanni Corona è precipitato al suolo da un’altezza di ventisette metri.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto, nel giro di poco tempo, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e poi trasportato il ferito all’ospedale di Rivoli. Ma a causa dei molti traumi riportati, l’operaio è deceduto. Sul posto anche il personale dello Spresal dell’ASL TO3: sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica precisa e la causa del tragico incidente.

