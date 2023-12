Operaio resta incastrato sotto il muletto: ricoverato in ospedale. Incidente sul lavoro, l’uomo è stato liberato dai vigili del fuoco.

Operaio resta incastrato sotto il muletto: ricoverato in ospedale

Momenti di paura nella mattinata di ieri, martedì 19 dicembre, nella ditta Delta Acciai di Borgaro Torinese. Un operaio di 52 anni, cittadino italiano e residente nelle vicinanze dello stabilimento, è stato vittima di un grave incidente sul luogo di lavoro, che ha visto la sua vita salkvca per miracolo.

L’uomo è rimasto incastrato sotto il muletto che stava guidando e che si è improvvisamente ribaltato, travolgendo il conducente. Nonostante l’incidente, l’operaio è rimasto cosciente durante tutta la delicata operazione di soccorso.

LEGGI ANCHE: Ragazzo di 16 anni muore travolto da un muletto

L’operaio liberato dai vigili del fuoco

La situazione ha richiesto l’intervento tempestivo di varie forze dell’ordine e soccorso. I vigili del fuoco, con diverse squadre mobilitate, si sono adoperati per liberare l’uomo intrappolato. Contestualmente, i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, gli agenti della polizia locale e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4 hanno preso parte all’operazione, avviando le indagini necessarie per comprendere le cause alla base di questo tragico episodio.

Dopo un’opera di estrazione meticolosa da parte dei vigili, l’operaio è stato estratto, stabilizzato e trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove attualmente riceve le cure necessarie. Fortunatamente, al momento, le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

Foto d’archivio