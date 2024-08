Padre di famiglia muore improvvisamente a 64 anni. Lutto in valle Cervo, il funerale si celebra giovedì pomeriggio.

Padre di famiglia muore improvvisamente a 64 anni

E’ morto improvvisamente mentre era nella propria abitazione in un centro della valle Cervo, nel Biellese. E in tutta la zona, e soprattutto tra i molti conoscenti, sono giorni di lutto per Enrico Castagno, deceduto a soli 64 anni.

Come accennato, si trattava di un uomo molto conosciuto in valle, in particolare a Quittengo e a Campiglia Cervo. Come riportano i colleghi di Prima Biella, il decesso sarebbe avvenuto per cause non note nell’abitazione di frazione Quittengo, in via Roma.

Il funerale si celebra nel pomeriggio di giovedì

L’uomo ha lasciato nelo dolore i due figli Morris e Serena e l’affezionata Renata, oltre ai fratelli Roberta e Giorgio con le loro rispettive famiglie. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di domani, giovedì 8 agosto, a partire dalle 15.30 nella chiesa di San Rocco a Quittengo.

Ma chi volesse stringersi attorno ai familiari potrà farlo già nella serata di oggi, in occasione della recita del rosario in programma a partire dalle 20 nella stessa chiesa di San Rocco.

