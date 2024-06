Padre di famiglia ucciso dalla malattia, aveva 54 anni. Una comunità in lutto per Enzo Pozza, il funerale si celebra sabato mattina.

Padre di famiglia ucciso dalla malattia, aveva 54 anni

Si celebra nella mattinata di domani a Cossato, nel Biellese orientale, il funerale di Enzo Pozza, morto a soli 54 anni dopo aver combattuto contro una malattia che alla fine non gli ha dato scampo. L’uomo era ricoverato al centro sanitario Humanits di Rozzano, nel Milanese, specializzato in malattie oncologiche.

I famigliari hanno infatti voluto ringraziare il dottor Alberto Puccini e la sua equipe, tutto il reparto di oncologia di Humanitas, per le l’affetto e l’impegno che hanno accompagnato le loro cure.

Lascia moglie e due figli

L’uomo lascia la moglie Tiziana e i due figli Andrea e Stefano. Lascia anche la mamma Ida, le sorelle Carla ed Erica, altri parenti e tutti gli amici che gli hanno voluto bene.

Il rosario sarà recitato nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 giugno, alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cossato. Per i conoscenti sarà l’occasione per stringersi intorno ai familiari.

Il funerale è invece in programma per la mattinata di domani, sabato 29 giugno, a partire dalle 11, sempre nella parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il feretro sarà poi accompagnato al tempio crematorio.

