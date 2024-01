Padre, madre e tre bambini intossicati dal monossido. L’intera famiglia è stata ricoverata in ospedale per l’avvelenamento.

Una famiglia iuntera finisce intossicata dal monossido di carbonio. E’ accaduto l’altro pomeriggio a Vignole Borbera, centro in provincia di Alessandria, dove varie ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere e portare in ospedale una famiglia intera, composta da due adulti e tre bambini. Tutta la famiglia era in casa, e per fortuna gli adulti hanno capito che c’era qualcosa che non andava, sentendosi mancare, e sono riusciti a chiamare i soccorsi.

Tutti in ospedale, arrivano anche i vigili del fuoco

I cinque sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Novi Ligure. Secondo i primi accertamenti le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto anche i vgili del fuoco, impegnati nei rilievi per risalire alla causa.

