Parte un colpo mentre pulisce il fucile: morto poliziotto in pensione

Stava pulendo il proprio fucile da caccia quando è accidentalmente partito un colpo che l’ha preso in pieno. E’ morto così, nella serata di martedì 1 aprile, un poliziotto in pensione che viveva nell’Astigiano.

E’ accaduto nella frazione Vaglierano, alle porte di Asti. Come riportano i colleghi de La Nuova Provincia di Asti, Mario Marmo, pensionato della questura di Asti, mentre era impegnato a pulire il suo fucile, regolarmente detenuto, è rimasto ucciso a causa di un colpo esploso accidentalmente. Forse non si era reso conto che l’arma fosse carica, o forse ha incidentalmente tirato il grilletto.

La disperazione della moglie

In casa in quel momento c’era la moglie dell’uomo, che ha sentito il colpo e si è si è subito resa conto della situazione drammatica. Ha quindi subito dato l’allarme, chiamando i sanitari. L’uomo è stato soccorso nella massima urgenza, ma per lui non c’è stato più nulla da fare.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri di Asti.

