Paura sul Mottarone, bambino di 10 anni morso da una vipera. Intervento dell’elicottero del 118, per fortuna nulla di preoccupante.

Momenti di paura nella mattinata di ieri, venerdì 2 maggio, sulle pendici del Mottarone. Un bambino di 10 anni è stato morso da una vipera durante un’escursione organizzata assieme ai familiari. Probabilmente il rettile si era sentito minacciato dalla vicinanza del ragazzino e ha reagito come prevede il suo istinto. Lo riportano anche i colleghi del Corriere di Novara.

L’allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono intervenuti con l’elicottero del 118. Il piccolo è stato quindi stabilizzato e trasportato all’ospedale “Maggiore” di Novara. Le sue condizioni comunque, dopo un primo comprensibile spavento, non sono apparse preoccupanti, tant’è che al pronto soccorso è giunto con codice giallo. La tempestività è comunque la carta vincente in casi come questo.

Qualche consiglio

Per prevenire i morsi di vipera, normalmente si consiglia di indossare calzature adatte (scarponi da montagna o scarpe da trekking che coprono la caviglia) e pantaloni lunghi. Evitare anche di infilare le mani sotto sassi o in zone con vegetazione fitta, sempre per non disturbare le vipere. In caso di incontro, è importante mantenere la calma e allontanarsi lentamente, evitando movimenti bruschi.

Le vipere prediligono luoghi assolati e vicini a ruscelli, ma accade di trovarle un po’ ovunque.

