Paura in superstrada: furgone divorato dal fuoco, conducente in ospedale. Sul posto i vigili, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine.

Paura in superstrada: furgone divorato dal fuoco, conducente in ospedale

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, lungo la strada statale 758 tra Masserano e Biella. Poco dopo le 14.30, una squadra del comando provinciale è stata chiamata a intervenire all’altezza dello svincolo di Chiavazza per l’incendio di un’auto furgone.

Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha preso fuoco mentre si trovava in marcia, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e causando momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito. L’allarme è scattato immediatamente e ha permesso un rapido arrivo dei soccorsi.

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Il conducente ricoverato

Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo, evitando che l’incendio potesse estendersi o provocare ulteriori rischi per la circolazione. Le operazioni si sono concluse con la bonifica dell’area interessata.

Il conducente del furgone è stato assistito e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso le verifiche sanitarie del caso.

Sul luogo dell’intervento è intervenuta anche la polizia di Stato, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Possibili rallentamenti al traffico si sono registrati nel tratto interessato durante le fasi di intervento.

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