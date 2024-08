Pensionata resta incastrata in un tombino, soccorsa dai vigili del fuoco. Insolita emergenza risolta per fortuna senza gravi conseguenze.

Un’emergenza decisamente insolita, comunque risolta nel migliore dei modi grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Rivarolo. E’ accaduto l’altro giorno a Forno Canavese: una donna di 71 anni è rimasta con un piede incastrata in un tombino, senza più riuscire a liberarsi.

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, all’origine della disavventura, lo stato non ottimale del pozzetto, la cui griglia in alcuni punti si presentava eccessivamente allargata. Cosicché, senza accorgersi del problema, passandoci sopra con il piede la pensionata vi è rimasta incastrata. E non è più riuscita a liberare il piede dalla grata metallica. Per cui, con l’aiuto di altri passanti, si è deciso di ricorrere all’aiuto dei vigili del fuoco.

Vicili e operatori sanitari in azione

Sul posto sono quindi intervenuti dapprima i vigili del fuoco di Rivarolo, che hanno liberato la donna, e poi la Croce bianca del Canavese che le ha prestato un primo soccorso, per trasportarla poi all’ospedale di Ciriè per ulteriori accertamenti. Presenti anche alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, i quali assicurano che il tombino in questione verrà riparato quanto prima.

Foto d’archivio

