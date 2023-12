Pensionati morti in auto nel dirupo e trovati due giorni dopo. Stavano facendo ritorno dalla loro baita ma sono usciti di strada.

Pensionati morti in auto nel dirupo e trovati due giorni dopo

Sono stati ritrovati solo due giorni dopo l’incidente. Una coppia di pensionati dell’alto Verbano non dava più notizie di sè dalla serata di mercoledì, quando si erano messi in viaggio per tornare a casa, a Trarego, dopo una giornata trascorsa nella loro baita.

Sergio Pedroni, 89 anni, e sua moglie Luigia Minoletti, 87 anni, erano probabilmente stati coinvolti in un tragico incidente, ma di loro non c’erano tracce. La coppia, affiatata e amata nella comunità di Trarego Viggiona, era diretta verso la loro baita all’alpe Colle a bordo della loro Panda.

Scattano le ricerche

Il protocollo di ricerca delle persone scomparse è stato attivato dopo che il figlio della coppia si è rivolto ai carabinieri di Cannobio, preoccupato per la mancata risposta alle chiamate telefoniche. Le autorità, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari del soccorso alpino, sono partite con le ricerche. Che alla fine, nella serata di ieri, venerdì 15 dicembre, hanno portato alla tragica scoperta della coppia in fondo a una scarpata.

La nebbia densa che avvolgeva l’alto Verbano mercoledì pomeriggio potrebbe aver contribuito all’incidente, secondo le prime ipotesi. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per determinare la causa esatta dell’uscita di strada.

Una comunità in lutto

La comunità di Trarego Viggiona è in lutto per la perdita della coppia, descritta come molto unita dai tanti conoscenti e amici. Un video emozionante pubblicato sulla pagina Facebook del Comune mostra i due anziani ballare con gioia alla cena annuale degli alpini lo scorso dicembre.

Sergio, un muratore in pensione, era noto per la sua passione per il ballo liscio, e insieme alla moglie non perdeva mai un’occasione di festa. La notizia ha colpito profondamente la comunità.

Foto d’archivio