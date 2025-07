Pensionato muore cadendo da dieci metri mentre dipinge casa. L’uomo era su una scala e ha perso l’equilibrio: potrebbe essersi trattato di una distrazione o di un improvviso malore.

Pensionato muore cadendo da dieci metri mentre dipinge casa

Un tragico incidente domestico ha scosso la comunità un centro del Biellese, Donato. Giuseppe Cufari, 72 anni, ha perso la vita l’altro pomeriggio dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri da una scala mentre stava tinteggiando una parete esterna della sua abitazione nella frazione di Ceresito.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre era impegnato nei lavori. Le cause non sono ancora chiare: potrebbe essersi trattato di una distrazione o di un improvviso malore. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Tornato in Italia solo tre mesi fa

Originario della Sicilia, Cufari aveva trascorso gran parte della sua vita a Milano, dove lavorava come tecnico per un’azienda di climatizzatori. Dopo la pensione, si era trasferito in Cina con la moglie, una cittadina cinese conosciuta negli ultimi anni, madre di un bambino oggi dodicenne. Tre mesi fa, la coppia aveva deciso di tornare in Italia alla ricerca di un luogo tranquillo dove vivere, scegliendo proprio Donato, dove Giuseppe aveva acquistato un rustico sette anni fa.

I funerali di Giuseppe Cufari si terranno oggi, sabato 19 luglio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Donato. Al termine della cerimonia, la salma sarà trasferita a Mappano per la cremazione.

