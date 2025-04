Pensionato si toglie la vita in un bosco. L’uomo aveva 92 anni, ha scelto un albero e una corda per farla finita.

Pensionato si toglie la vita in un bosco

Allarmel’altra sera in un’area boschiva di Mongrando, centro del basso Biellse. Un uomo di 92 è stato trovato senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Per l’anziano purtroppo non c’era più nulla da fare.

Nessun dubbio che il pensionato abbia voluto togliersi volontariamente la vita: è stato infatti trovato impiccato a un albero.

L’allarme di alcuni residenti

A segnalare la presenza del corpo senza vita sono stati alcuni residenti che si trovavano in zona e hanno subito avvertito il 112. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma non hanno potuto fare altro che portare il corpo all’obitorio.

Non sono chiare le ragioni di questo gesto estremo.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook