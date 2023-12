Pensionato trovato in stato confusionale al distributore di benzina. E’ accaduto a Masserano, l’uomo è stato soccorso dal figlio e dai carabinieri.

Un uomo di 85 anni è stato trovato in stato confusionale nel distributore di carburante Q8 di Masserano. Chiedeva aiuto agli altri automobilisti che si erano fermati per fare rifornimento di benzina alla sua auto. Ma ma non era in grado di fornire informazioni su dove fosse diretto e se vi fosse qualche familire da avvertire.

A un certo punto qualcuno ha dato l’allarme, contattando il 112. Quando i carabinieri di Mottalciata sono giunti sul posto, insieme all’anziano era già presente il figlio. Chiarita la situazione, è stato lo stesso figlio a incaricarsi di riaccompagnare il padre a casa. L’uomo era ancora confuso, ma in buono stato di salute.

Foto d’archivio

