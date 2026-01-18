Perde il controllo dell’auto e precipita in un dirupo di sette metri. LE FOTO

Perde il controllo dell’auto e precipita in un dirupo di sette metri. Incidente segnalato da alcuni automobilisti di passaggio.

Paura nel pomeriggio di ieri, sabato 17 gennaio, per un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 500, nel territorio comunale di Graglia, nel Biellese. Un’autovettura è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale autonomo. L’allarme è scattato poco dopo le 16.45, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato l’uscita di strada di un’auto, precipitata in un dirupo di circa sette metri.

Sul posto sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco, che hanno raggiunto il veicolo finito fuori carreggiata e hanno immediatamente verificato le condizioni dell’unica occupante, una donna rimasta all’interno dell’abitacolo. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate a causa della posizione del mezzo e della conformazione del terreno.

L’operazione di soccorso

I pompieri, utilizzando un’autoscala e applicando le tecniche Saf (Speleo alpino fluviale), hanno lavorato con estrema cautela per mettere in sicurezza la zona e procedere al recupero della donna. Dopo una complessa manovra, la conducente è stata riportata in zona sicura e affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto nel frattempo sul luogo dell’incidente.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Restano da chiarire le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada, anche se non si esclude un malore o una perdita di controllo del mezzo a causa della pioggia.

