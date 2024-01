Persona esanime in casa a Roasio: intervengono i vigili del fuoco. Il caso preso poi in carico dagli operatori del 118.

Persona esanime in casa a Roasio: intervengono i vigili del fuoco

Intervento di vigili del fuoco e operatori del 118 nella serata di ieri, martedì 2 gennaio, a Roasio. L’allarme era partito dopo le 18: veniva segnalata una persona al primo piano di una casa che non dava più segni di vita.

Sul posto intorno alle 19 si è portata una squadra del distaccamento di vigili del fuoco di Varallo. Con loro, anche l’autoscala della sede centrale arrivata dal Comando di Vercelli.

In viaggio verso il pronto soccorso

Giunta sul posto, la squadra collaborava con il personale del 118 per il recupero di una persona che probabilmente era stata colta da malore, ma per fortuna era viva, per quanto non cosciente. Con il supporta dell’’autoscala, gli operatori sono saliti al piano, hanno forzato una finestra e hanno infine imbragato e portato in cortile la persona. Persona che poi è stata presa in cura dalla squadra del 118, subita partito in ambulanza alla volta del pronto soccorso.

LEGGI ANCHE: Donna si sente male in casa, a Lozzolo deve intervenire l’elicottero