Picchia la figlia perché bocciata a scuola: padre condannato

Ha patteggiato una pena di 10 mesi per lesioni ai danni della figlia minorenne un uomo di 59 anni residente nel basso Biellese, comparso davanti al giudice per le indagini preliminari. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla figlia e dall’ex moglie.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe entrato nell’abitazione dell’ex coniuge mentre all’interno si trovava la figlia 15enne. In un clima di forte tensione per la recente bocciatura della ragazza, l’avrebbe costretta a sedersi sul divano e colpita con violenti schiaffi, prima al volto e poi alla coscia.

La violenza prosegue

La ragazza avrebbe tentato di fuggire, ma sarebbe stata raggiunta, bloccata nuovamente sul divano e colpita più volte, nonostante le urla e il pianto.

La violenza sarebbe proseguita con ulteriori schiaffi alla testa, alla coscia e al gluteo, fino a quando l’uomo avrebbe afferrato la figlia per un piede, facendola cadere dal divano, per poi costringerla a rialzarsi e colpirla ancora al volto. All’episodio si sarebbero aggiunti insulti e minacce verbali.

La ragazza accompagnata in ospedale

Le condotte avrebbero provocato alla giovane ematomi ed escoriazioni, giudicate guaribili in tre giorni. A seguito delle lesioni la ragazza era stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

Alla base dell’aggressione, secondo gli atti, ci sarebbero stati motivi futili, legati a difficoltà scolastiche e all’allontanamento della ragazza da un centro estivo in cui svolgeva attività di animatrice. A metà del 2025 la giovane e la madre avevano presentato denuncia ai carabinieri, facendo scattare le indagini e il procedimento penale.

