Romagnano, uomo violento in casa, la compagna lo denuncia. Per l’uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento.

Romagnano, uomo violento in casa, la compagna lo denuncia

Impaurita dai continui episodi di violenza e dalle minacce subite tra le mura domestiche, una donna di circa trent’anni ha deciso di lasciare la casa in cui viveva con il compagno e di rivolgersi ai carabinieri.

La vicenda arriva dalla zona di Romagnano, dove la donna, ormai esasperata, ha trovato il coraggio di denunciare quanto stava accadendo. «Lui alzava le mani e mi minacciava: ho fatto le valigie in fretta e furia e me ne sono andata», ha raccontato ai militari, spiegando di vivere da tempo in una situazione di paura.

LEGGI ANCHE: Marito violento e ubriaco spinge la moglie giù dalla scala

Una vita di litigi continui

Secondo quanto emerso, i litigi all’interno della coppia sarebbero stati frequenti e, in più occasioni, l’uomo avrebbe anche danneggiato mobili e arredi dell’abitazione.

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno raccolto elementi ritenuti utili e nei confronti dell’uomo è scattato un provvedimento immediato: il divieto di avvicinamento alla donna. La misura impedisce all’indagato di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, oltre a vietare qualsiasi forma di contatto. La donna, nel frattempo, ha cambiato casa e ora spera di poter riprendere una vita normale, lontana da violenze, minacce e paura.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook