Uomo trovato morto in casa, aveva solo 54 anni. Preoccupata per il silenzio del figlio, la madre ha chiamato i soccorsi. Sarà fatta l’autopsia, ma si tratta sicuramente di un malore.

Drammatica scoperta l’altro giorno a Pollone, centro a ridosso di Biella. Un uomo di 54 anni, Nicola Mangialardo, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. A dare l’allarme è stata la madre, preoccupata per l’assenza di notizie da parte del figlio da alcuni giorni. Lo riportano i colleghi di Prima Biella.

Secondo quanto riferito, i carabinieri sono intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118. Una volta entrati nell’appartamento, che risultava chiuso dall’interno, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Soffriva di diverse patologie

Stando alle informazioni raccolte, Nicola Mangialardo soffriva da tempo di varie patologie. Queste condizioni potrebbero essere all’origine della morte, che al momento viene ritenuta compatibile con cause naturali. Non sono stati rilevati segni di violenza o elementi sospetti all’interno dell’abitazione. L’uomo sarebbe quindi stato ucciso da un malore che non gli ha lasciato il tempo per chiedere aiuto.

Il pubblico ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto l’esame medico-legale per accertare con precisione le cause del decesso. Al termine degli accertamenti, la salma è stata messa a disposizione della famiglia per lo svolgimento del rito funebre.

