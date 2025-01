Un pensionato trovato morto in casa a Valdilana. Si tratta di un uomo di 70 anni residente in località Mosso.

Un pensionato trovato morto in casa a Valdilana

Sconcerto a Mosso per il ritrovamento di un corpo senza vita. Si tratta di un pensionato di 70 anni, che è stato rinvenuto senza vita nella propria abitazione. L’allarme era stato dato da persone che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui, e che quindi si sono preoccupate per la situazione anomala. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella. Al momento non sono ancora rese note le generalità dell’uomo.

LEGGI ANCHE: Ex dipendente della Seab muore a soli 56 anni

Decesso dovuto a cause naturali

Sul posto sono arrivati i carabinieri, assieme agli operatori del soccorso sanitario. Ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Come ha stabilito anche il medico legale, si è trattato di un decesso dovuto a cause naturali. Probabilmente un malore che non ha lasciato al 70enne il tempo di chiamare i soccorsi. In ogni caso, il pubblico ministero ha disposto l’affidamento della salma ai familiari, non ritenendo vi fosse nulla che potesse motivare l’avvio di un’indagine più approfondita.

Come accennato, si tratta di un residente in zona, classe 1955. Nei prossmi giorni sarà celebrato il funerale.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook