Precipita con il parapendio e si procura gravi fratture. Incidente sulle montagne sopra Omegna, è intervenuto l’elisoccorso.

E’ finito all’ospedale con gravi fratture all’anca un parapendista che nella giornata di ieri, martedì 30 gennaio, ha avuto un incidente m,entre stava volando nella zona dell’alpe Quaggione, nel territorio comunale di Germagno, sopra Omegna.

Si tratta di uno sportivo che ha lunga esperienza con il volo. L’incidente è avvenuto poco tempo dopo il decollo, per cause ancora da chiarire. Il pilota non è più riuscito a controllare il parapendio e si è schiantato al suolo.

L’intervento dei soccorritori

La zona dell’alpe Quaggione è un punto di decollo abbastanza frequentato dagli appassionati di parapendio. Lanciato l’allarme al 112, sul posto è arrivato un elicottero del 118 che ha preso in cura il ferito. Lo sportivo è stato stabilizzato e portato d’urgenza al pronto soccorso, dove gli sono stati riscontrati vari traumi, ma in particolare una frattura all’anca.

