Precipita da un salto di roccia durante il fuoripista, morto freerider. La vittima è una guida alpina 60enne, è accaduto in Valle d’Aosta.

Freerider francese ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 febbraio, dopo un volo da un salto di roccia. L’uomo è caduto mentre affrontava una discesa in fuoripista, in un canale nella zona della seggiovia Zerotta (Courmayeur). Pare che ci sia staccato dal gruppetto che stava guidando per andare a verificare un percorso: è precipitato per una ventina di metri.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, nonostante i tentativi protratti di rianimarlo, il medico ha dovuto constatare il decesso dell’uomo, una guida alpina di 60 anni, di Chamonix.

L’allarme lanciato da altri sciatori che erano in zona

A dare l’allarme erano stati altri sciatori che si trovavano assieme alla vittima, un gruppo di quattro persone che era salito sulle pista per trascorrere una giornata all’insegna dello sport.

Le condizioni meteo hanno reso assai complessa la missione di soccorso. I tecnici del Soccorso alpino valdostano e il medico dell’equipaggio sono stati condotti fino al rifugio Monte Bianco, quindi i soccorritori si sono mossi via terra, con delle motoslitte, fino al luogo dell’incidente. Per l’uomo infortunato non c’è stato altro da fare che constatare l’avvenuto decesso.

Foto d’archivio