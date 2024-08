Precipita sul Mombarone, muore escursionista di 30 anni. Il giovane ha fatto un volo di una cinquantina di metri che non gli ha lasciato scampo.

Precipita sul Mombarone, muore escursionista di 30 anni

Secondo le prime testimonianze, l’uomo avrebbe fatto un volo di una cinquantina di metri almeno, prima di schiantarsi sul versante. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 24 agosto, alla colma del Mombarone, a confine tra Biellese e Canavese, nel territorio del comune di Donato.

Un escursionista di 30 anni circa è precipitato mentre stava percorrendo un tratto di sentiero. I compagni che erano con lui hanno subito dato l’allarme, e sul posto sono arrivati gli operatori del Soccorso alpino e i sanitari del 118.

Nulla da fare per l’infortunato

Ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare: quando i soccorritori lo hanno raggiugno era già morto, e a nulla sonoserviti i tentativi di rianimarlo. Il tratto in cui è precipitato è infatti pieno di rocce, e fin da subito le speranze di trovarlo ancora in vita erano minime.

Adesso coccorrerà capire che cosa sia accaduto e quale sia stata la causa dell’incidente. Al momento non sono ancora state rese pubbliche né le generalità dell’uomo, e nemmeno la sua età precisa.

Foto d’archivio

