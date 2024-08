Soccorso con l’elicottero un escursionista in Valsesia. L’uomo si è trovato in difficoltà lungo il tratto tra Cravagliana e Sabbia.

Soccorso con l’elicottero un escursionista in Valsesia

Un altro escursionista si è trovato in difficoltà in alta Valsesia, ed è tornato sano e salvo a valle grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dell’elicottero. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 agosto.

L’intervento è iniziato intorno alle 17, quando la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Cravagliana è intervenuta in località Piano delle Fate per soccorrere un escursionista in difficoltà lungo il sentiero che da frazione Valbella di Cravagliana scende verso frazione Sabbia di Varallo.

LEGGI ANCHE: Escursionista si perde con il cane sopra Alagna: recuperato con l’elicottero

Portato a valle in elisoccorso

L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è stato necessario per assistere l’atterraggio dell’elicottero del nucleo volo arrivato da Malpensa e per il trasporto dell’escursionista, che è stato poi consegnato ai sanitari e portato al pronto soccorso di Borgosesia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook