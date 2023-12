Precipita sul Monte Rosa e resta incosciente per ore: trovato da un runner. Un 34nne deve la vita a un uomo che passava da quelle parti per puro caso.

Precipita sul Monte Rosa e resta incosciente per ore: trovato da un runner

Deve la vita a un runner che, per puro caso, passava di lì. Un alpinista di 34 anni, residente nella provincia di Varese, è precipitato dal Monte Rosa lungo il sentiero che collega Macugnaga all’Alpe Roffelstaffel. L’incidente ha avuto luogo in una zona difficilmente accessibile. L’uomo è rimasto incosciente per diverse ore dopo aver battuto la testa durante la caduta.

La scoperta casuale del runner ha permesso di chiamare i soccorsi, che sono intervenuti prontamente. Le condizioni della vittima erano gravi, con lesioni significative al bacino e alla testa. È stato necessario intubarlo prima di trasportarlo in elicottero al Centro traumatologico ortopedico (Cto) di Torino, con classificazione di codice rosso. E’ ricoverato in condizioni molto gravi.

Da chiarire la dinamica dell’episodio

La dinamica precisa dell’incidente non è ancora chiara, dato che l’uomo, risultato essere da solo al momento dell’incidente, si trovava in una posizione difficile da raggiungere. Gli specialisti del soccorso alpino di Macugnaga sono stati chiamati per recuperare l’infortunato. Utilizzando una barella, l’hanno trasportato in una zona dove l’elicottero ha potuto effettuare il prelievo mediante verricello.

