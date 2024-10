Prende la moglie a martellate, poi si butta dal balcone. Lei si salva, lui è gravissimo. Dramma della depressione in casa di due funzionari comunali.

Prende la moglie a martellate, poi si butta dal balcone. Lei si salva, lui è gravissimo

Ha aggredito la moglie nel momento in cui era più vulnerabile: mentre dormiva, in piena notte prendendola a martellate. Poi si è gettato dal terzo piano di casa. E’ accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 30 settembre, a Carignano, nel Toronese.

Come riporta Prima Torino, a dare l’allarme i passanti che hanno visto i corpo dell’uomo, Valter Garnero, 60 anni, che ora rischia la vita per alcune fratture riportate dopo il volo di oltre una decina di metri. L’uomo è atterrato sulla grata dei garage sottostanti il condominio.

Protagnisti di questo dramma sono due impiegati del Comune: lui è il capo dell’ufficio tecnico, lei, Cristina Pentenero, 53 anni, è invece dipendente all’ufficio anagrafe.

L’intervento dei soccorritori

Immediato il soccorso del 118 e l’intervento dei carabinieri che sono entrati nella casa della coppia, trovando la vittima ferita nel proprio letto. Le hanno prestato le prime cure prima di trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. La donna non è in condizioni gravi, anche se resta il terribile choc per quanto subito.

Anche l’uomo è stato portato all’ospedle di Moncalieri. Dai primissimi riscontri, soffriva da qualche tempo di crisi depressive ed è possibile che sia questa situazione ad aver dato la stura al gesto insensato. In casa erano presenti anche la madre della 53enne e la figlia 17enne della coppia.

Foto d’archivio

