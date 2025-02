Ragazzino di 13 anni salvato da una rara malformazione polmonare. Intervento di chirurgia robotica toracica all’avanguardia alle Molinette di Torino.

Ragazzino di 13 anni salvato da una rara malformazione polmonare

L’ospedale Molinette di Torino ha salvato un ragazzino di 13 anni affetto da una rara malformazione polmonare grazie a un intervento di chirurgia robotica toracica all’avanguardia. Il piccolo paziente aveva una patologia congenita, di causa ad oggi ignota, cioè una malformazione benigna del polmone.

Nei primi anni di vita aveva subito ricorrenti ricoveri per polmoniti e bronchiti, considerata la maggiore suscettibilità dovuta alla malformazione di cui era affetto. Durante l’ultimo ricovero all’ospedale di Mondovì a seguito dell’ennesima polmonite invalidante, i genitori e il figlio hanno preso la decisione di optare per un intervento chirurgico risolutivo.

Sette ore di intervento

E’ così stato portato a termine un intervento molto complicato della durata di circa 7 ore. Il polmone, causa la malformazione e le pregresse polmoniti, aderiva alla parete del torace. La sua normale anatomia era completamente alterata, tale da rendere ciascun passaggio chirurgico estremamente preciso e scrupoloso.

Anche questa volta la tecnica robotica in dotazione all’ospedale Molinette ha permesso la fattibilità di un intervento cosi complicato e delicato: «È stato asportato solo il lobo malformato – spiega il dottor Lybèris – quindi senza arrecare danni al resto del polmone, in modo tale da non creare delle invalidità nel futuro e garantire un’ottima qualità di vita del ragazzo».

Il ritorno a casa

La prima parte del post operatorio si è svolta all’interno della rianimazione ospedaliera dell’ospedale Molinette. Poi il paziente è stato trasferito all’ospedale Regina Margherita, e poco dopo dimesso a domicilio.

