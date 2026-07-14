Razzia di cioccolatini in autogrill: colpo da 500 euro lungo la A26

Tre persone sono state denunciate l’altro giorno dalla polizia stradale per un furto aggravato commesso all’interno dell’Autogrill Stura Est, lungo l’autostrada A26 nel territorio di Belforte Monferrato. Il colpo è stato scoperto dopo la sottrazione di numerose confezioni di cioccolatini, per un valore complessivo di circa 500 euro. Le indagini hanno consentito di risalire rapidamente agli autori e di recuperare una parte della merce rubata.

Il piano per distrarre il personale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre hanno agito in gruppo, attirando l’attenzione degli addetti mentre uno dei complici svuotava un intero espositore di dolciumi. Terminata l’azione, i responsabili si sono allontanati a bordo di un’auto, convinti di aver fatto perdere le proprie tracce. La sottrazione è stata però scoperta poco dopo, facendo scattare la denuncia e l’avvio delle indagini.

Gli agenti della polizia stradale di Ovada hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’area di servizio e del distributore di carburante, ricostruendo con precisione i movimenti dei sospettati. L’analisi dei filmati, unita agli accertamenti nelle banche dati delle forze dell’ordine, ha permesso di individuare il veicolo utilizzato per la fuga.

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Identificati e denunciati

Una volta risaliti all’identità dei tre presunti autori del furto, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione in una delle abitazioni riconducibili agli indagati. Durante il controllo è stata recuperata parte della refurtiva, poi posta sotto sequestro.

Per i tre è quindi scattata la denuncia per furto aggravato in concorso. Dovranno affrontare il relativo percorso giudiziario.

Foto d’archivio

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