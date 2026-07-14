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Razzia di cioccolatini in autogrill: colpo da 500 euro lungo la A26

Il furto è stato messo a segno nell’area di servizio Stura Est. Le indagini della polizia stradale hanno permesso di identificare i responsabili.

Pubblicato

32 minuti fa

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Tre persone sono state denunciate l’altro giorno dalla polizia stradale per un furto aggravato commesso all’interno dell’Autogrill Stura Est, lungo l’autostrada A26 nel territorio di Belforte Monferrato. Il colpo è stato scoperto dopo la sottrazione di numerose confezioni di cioccolatini, per un valore complessivo di circa 500 euro. Le indagini hanno consentito di risalire rapidamente agli autori e di recuperare una parte della merce rubata.

Il piano per distrarre il personale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre hanno agito in gruppo, attirando l’attenzione degli addetti mentre uno dei complici svuotava un intero espositore di dolciumi. Terminata l’azione, i responsabili si sono allontanati a bordo di un’auto, convinti di aver fatto perdere le proprie tracce. La sottrazione è stata però scoperta poco dopo, facendo scattare la denuncia e l’avvio delle indagini.

Gli agenti della polizia stradale di Ovada hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’area di servizio e del distributore di carburante, ricostruendo con precisione i movimenti dei sospettati. L’analisi dei filmati, unita agli accertamenti nelle banche dati delle forze dell’ordine, ha permesso di individuare il veicolo utilizzato per la fuga.
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Identificati e denunciati

Una volta risaliti all’identità dei tre presunti autori del furto, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione in una delle abitazioni riconducibili agli indagati. Durante il controllo è stata recuperata parte della refurtiva, poi posta sotto sequestro.

Per i tre è quindi scattata la denuncia per furto aggravato in concorso. Dovranno affrontare il relativo percorso giudiziario.
Foto d’archivio

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