Resta infilzato sulla recinzione di casa, gravissimo incidente a Masserano

È ricoverato in condizioni molto gravi un uomo di 84 anni rimasto vittima di un incidente domestico nella prima serata di ieri, martedì 6 maggio, a Masserano. Stando alle prime informazioni disponibili, l’anziano sarebbe rimasto infilzato in una recinzione per cause ancora da chiarire. Lo riportano anche i colleghi de La Provincia di Biella. Il pensionato stava tagliando l’erba nella sua proprietà: probabilmente è inciampato, finendo sulla recinzione dell’appezzamento vicino e ferendosi sulle parti acuminate di metallo.

I soccorsi chiamati dai vicini di casa

L’uomo ha cominciato a urlare dal dolore, attirando subito l’attenzione di alcuni vicini di casa, che hanno dato l’allarme e si sono precipitati a prestare soccorso. Nel giro di qualche minuto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno prestato le prime cure sul posto.

L’84enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso. Al momento, la prognosi resta riservata. Sull’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

