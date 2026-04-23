Grignasco, imprenditori esasperati per i continui blackout. Problemi frequenti e danni economici: gli industriali chiedono interventi e maggiore tutela.

Grignasco, imprenditori esasperati per i continui blackout

Energia elettrica instabile e attività produttive in affanno nella zona industriale sud di Grignasco. Il problema, che negli anni scorsi aveva già interessato il centro del paese con interruzioni improvvise, sembra oggi concentrarsi soprattutto nell’area all’ingresso meridionale, vicino alla rotatoria.

Se in passato gli interventi avevano consentito di ristabilire una situazione accettabile, ora i disservizi continuano a colpire le aziende della zona, creando disagi e danni economici. A denunciare la situazione è Paolo Urban, imprenditore locale: «Da quando siamo qui, ormai otto anni, conviviamo con interruzioni frequenti dell’energia elettrica. Anche pochi giorni fa si è verificato l’ennesimo blackout».

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Interruzioni che hanno conseguenze pesanti

Secondo quanto emerso dopo l’ultimo episodio, alla base del guasto ci sarebbe stato un corto circuito al contatore. Una spiegazione che però non convince del tutto: «Non è la prima volta che succede – spiega Urban – e facciamo fatica a credere che sia questa la causa principale del problema».

Le conseguenze, nel frattempo, sono tutt’altro che marginali. L’interruzione più recente ha lasciato l’azienda senza corrente per diverse ore, con ripercussioni dirette sull’attività: «Un macchinario si è danneggiato mentre era in funzione e i dipendenti sono rimasti fermi. Abbiamo stimato un danno di circa 15mila euro».

“Costi che ricadono su di noi”

Nonostante la segnalazione inviata al gestore del servizio, l’imprenditore sottolinea di non aver ricevuto ristori: «Alla fine i costi ricadono su di noi. E le bollette continuano ad essere alte, senza alcuna riduzione nonostante i disservizi».

La sostituzione del contatore difettoso avrebbe riportato la situazione alla normalità, ma tra le imprese resta la preoccupazione: «Speriamo sia davvero finita, ma lavorare con il timore che tutto possa fermarsi da un momento all’altro non è sostenibile».

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