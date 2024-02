Ritrova il suo cane dopo 13 anni: la bella storia di Poncho. Assunta portava ogni giorno con sè il cucciolo nel suo ristorante. Poi una sera è sparito e credeva di non rivederlo più.

Ritrova il suo cane dopo 13 anni: la bella storia di Poncho

Ritrova il suo cane dopo 13 anni. E’ una bella storia quella raccontata dai colleghi di Prima il Canavese. Una storia che arriva da Ciriè, nel Torinese, e che vede protagonista Poncho. E’ un cane meticcio, dallo sguardo furbetto e dal carattere tutto pepe.

Tredici anni fa era solo un cucciolo di pochi mesi quando fu portato via alla sua padrona Assunta De Giorgi. L’altro giorno, la telefonata da parte della polizia locale di Nole: «Signora De Giorgi ha per caso perso un cane?» ha domandato l’agente. «No – ha risposto Assunta – Io non ho un cane. O per meglio dire l’avevo, ma 13 anni fa…». «Si chiama per caso Poncho?» ha proseguito l’agente. «Sì…» ha risposto incredula Assunta. «Allora è il suo, è al canile di Rivarolo» ha risposto con felicità l’agente.

Ritrovato dopo tredici anni

Incredula Assunta. Dopo 13 anni ha ritrovato il suo amato Ponchio grazie al microchip. All’epoca, lei, era la titolare del ristorante “Il Duca Bianco” di Nole e abitava a pochi metri di distanza.

«Ricordo quel giorno in cui mio marito portò questo batuffolino a casa. Era piccolissimo, ancora da svezzare – ricorda Assunta –. Avevo un po’ di timore ma alla fine abbiamo deciso di tenerlo. Lo portavo al ristorante con me ogni giorno. Partivo da casa in bicicletta e lo mettevo nel cestino. Mi faceva piacere che familiarizzasse con i clienti».

Poi un giorno, lo chiama come faceva ogni volta per tornare a casa, e non è venuto. L’ha cercato ovunque. C’è stato un tam tam tra i clienti, appelli, volantini, ma nulla. Il Poncho pareva volatilizzato nel nulla.

Poi la chiamata della polizia locale. «Poncho sta bene. A parte qualche crosticina sul collo, forse dopo qualche litigio con altri animali, è in buone condizioni. L’ho portato a casa e sta facendo amicizia col gatto. I suoi occhi sono rimasti quelli di 13 anni fa. Vispi, furbetti e carichi di amore».