Ritrovata la 19enne scomparsa a Novara: era in stazione a Ivrea

E’ stata rintracciata nella stazione ferroviaria di Ivrea la 19enne che non dava più notizie dalla mattinata di ieri, venerdì 22 novembre. Una giornata intera di ricerche per individuare Alessia Duso, novarese, la cui scomparsa (in realtà un allontanamento volontario) era stata segnalata dai genitori.

La ragazza aveva lasciato la vettura parcheggiata vicino al canile dell’Enpa, zona da dove erano iniziate le ricerche.

Si era alzato anche l’elicottero

Dopo l’allarme lanciato dai familiari, era stato fatto intervenire anche un elicottero da Malpensa per cercare qualche traccia della ragazza. Solo nella mattinata di oggi, sabato 23 novembre, era arrivato un indizio da Chivasso: Alessia era stata vista scendere da un treno. Alla fine, si è poi capito che la giovane aveva raggiunto Ivrea, sempre in treno. Ed è nel capoluogo eporediese che è stata infine ritrovata, in buone condizioni di salute. Allarme dunque rientrato.

