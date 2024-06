Roasio sceglie ancora Gianmario Taraboletti. Il sindaco uscente conquista più del 50 per cento dei voti contro due avversari.

Roasio sceglie ancora Gianmario Taraboletti

Sfida a tre per il nuovo consiglio comunale di Roasio, ma in realtà il sindaco uscente Gianmario Taraboletti ha fatto gara a sè. Con la sua lista “Uniamoci per la nostra terra” è stato infatti confermato con 644 voti, che corrispondono al 51,6 per cento.+

Nulla da fare per i due avversari: Teresa Citro con “Roasio, una comunità” ha raccolto 413 voti, pari al 33,1 per cento. Mentre Gianpiero Attuati Travostino, alla guida della lista “Il coraggio di cambiare”, è stato votato da 190 cittadini, pari al 15,2 per cento.

Decisamente bassa l’affluenza alle urne, che ha di poco superato il 51 per cento.

