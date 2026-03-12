Rogo sulla provinciale, le fiamme devestano un furgone. LE FOTO

Rogo sulla provinciale, le fiamme devestano un furgone. Per fortuna nessun ferito, ma il mezzo è andato distrutto.

Rogo sulla provinciale, le fiamme devestano un furgone

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di ieri, mercoledì 11 marzo, lungo la strada provinciale 31 bis, tra Crescentino e Trino, dove un furgone è stato distrutto da un incendio.

L’allarme è scattato intorno alle 8.13. Sul posto sono intervenute due squadre: una proveniente dal comando provinciale di Vercelli e l’altra dal distaccamento volontario di Trino. Quando i pompieri sono arrivati sul luogo della segnalazione, il mezzo risultava già completamente avvolto dalle fiamme.

LEGGI ANCHE: Le fiamme divorano un mezzo agricolo nelle campagne

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni di spegnimento utilizzando anche schiumogeno per domare rapidamente il rogo e impedire che le fiamme potessero propagarsi o causare ulteriori rischi. In breve tempo l’incendio è stato messo sotto controllo e successivamente estinto.

Il furgone ha riportato danni gravissimi ed è stato praticamente distrutto dal fuoco. Nonostante l’entità dell’incendio, fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, le squadre hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area e alla verifica delle condizioni della carreggiata, così da evitare eventuali pericoli per la circolazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook