Rubano un’auto ma si fermano a fare benzina: arrestati. La vettura era in riserva, i ladri costretti a sostare al distributore.

Rubano un’auto ma si fermano a fare benzina: arrestati

Episodio rocambolesco accaduto qualche giorno fa a Limone Piemonte, dove due ladri di auto sono stati arrestati mentre erano fermi in un distributore di carburante. I due avevano tentato la fuga dopo aver rubato un’auto in pieno centro a Cuneo, ma il viaggio si è interrotto mentre facevano rifornimento.

Protagonisti due giovani algerini arrivati da Ventimiglia, senza fissa dimora: uno di loro è risultato irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione.

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Rubano l’auto di una pensionata

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero raggiunto il capoluogo in treno per poi aggirarsi tra corso Nizza e piazza Galimberti. Qui avrebbero individuato un’anziana appena scesa dalla propria utilitaria, riuscendo a impossessarsene e ad allontanarsi rapidamente.

Determinante è stata la tempestiva segnalazione al 112 e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso ai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Borgo San Dalmazzo di intercettare il veicolo già fuori città, in direzione della valle Vermenagna. Ne è nato un inseguimento concluso poco dopo, quando i fuggitivi si sono fermati a un distributore per fare benzina, con l’auto ormai in riserva.

L’arresto è stato convalidato con l’accusa di furto. I due sono stati trasferiti nel carcere di Cerialdo, mentre la vettura è stata restituita alla legittima proprietaria nel corso della serata. Restano al vaglio ulteriori accertamenti sulle modalità del colpo e sugli spostamenti dei due.

Foto d’archivio

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