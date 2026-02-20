Rubate due auto (e alcuni computer) al consorzio della socio-assistenza. Ladri in azione nella sede del Cissabo, che lavora nel Biellese orientale.

Rubate due auto (e alcuni computer) al consorzio della socio-assistenza

Colpo notturno ai danni del consorzio socio-assistenziale del Biellese orientale. I ladri hanno preso di mira la sede del Cissabo, in via Mazzini a Cossato, mettendo a segno un’incursione che, oltre ai danni materiali, ha colpito un servizio pubblico essenziale per il territorio.

I malviventi sono riusciti a introdursi negli uffici forzando un accesso. Una volta all’interno hanno sottratto alcuni computer e altra attrezzatura informatica. Ma la sorpresa è arrivata poco dopo: rovistando tra locali e scrivanie, avrebbero trovato anche le chiavi di due vetture di servizio parcheggiate all’esterno della struttura. Un episodio che ricorda quello accaduto due anni fa a Gattinara ai danni del consorzio Casa: in quel caso furono rubate “solo” le gomme di un’auto.

Il furto delle due vetture

Si tratta di una Fiat Panda e di una Lancia Y, entrambe di colore bianco e utilizzate quotidianamente dagli operatori per gli interventi sul territorio. Le auto sono state quindi avviate e portate via, facendo perdere le proprie tracce.

Un furto che non colpisce solo un ente pubblico, ma ha avuto ripercussioni concrete sull’attività del consorzio, impegnato nell’assistenza a persone fragili e famiglie in difficoltà. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza attive nella zona, nel tentativo di ricostruire i movimenti dei responsabili e individuare eventuali elementi utili all’identificazione.

Identificati i ladri

I ladri sono però stati individuati qualche giorno dopo: si tratta di due giovanissimi biellesi. I quali, dopo il primo furto ne hanno messo a segno un secondo nel bar della stazione ferroviaria di Biella dove hanno preso 1.300 euro in contanti, una cinquantina di stecche di sigarette e un centinaio di accendini.

Alla fine, dopo aver venduto parte della merce a Torino, sono stati identificati dai carabinieri.

