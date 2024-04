Gattinara, “spariscono” le quattro ruote di un’auto del consorzio Casa. Segnalata una vettura della socio-assistenza ferma nel parcheggio su due blocchi di legno.

Gattinara, “spariscono” le quattro ruote di un’auto del consorzio Casa

Se è un pesce d’aprile, è un po’ pesante: più probabile si tratti di un furto. Una vettura con le insegne del consorzio socio-assistenziale Casa di Gattinara è parcheggiata nei pressi della sede, ma senza ruote. Il veicolo poggia in parte su due blocchi di legno, in parte direttamente sui ceppi metallici.

Parecchie persone l’hanno notata: l’auto si trova in viale Marconi, nel piazzale del consorzio dove la notte vengono solitamente parcheggiate le numerose auto usate dal personale dell’ente. Un’area lungo la circonvallazione, nei pressi di un supermercato. Difficile che la vettura “appiedata” potesse passare inosservata. E infatti in città è partito il passaparola.

L’ipotesi del furto

Non avendo informazioni certe, l’ipotesi che va per la maggiore è quella di un furto. Approfittando della pausa pasquale, qualcuno potrebbe aver deciso di “ripulire” l’auto dalle ruote. Un caso analogo era accaduto qualche anno fa nel parcheggio dell’ospedale “Degli infermi” di Ponderano: anche in quel caso era stata presa di mira una vettura dell’Asl.

A meno che lo smontaggio gomme sia stato fatto per qualche motivo con il consenso dell’ente pubblico: ma parrebbe una procedura alquanto singolare. Si attendono comunque notizie certe

