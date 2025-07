Tentava di rubare la posta del condominio: condannata una donna. Dopo il furto fallito aveva anche minacciato i vicini e aggredito la polizia.

Tentava di rubare la posta del condominio: condannata una donna

A Biella, una donna di 59 anni è stata condannata a quattro mesi e venti giorni di reclusione, con pena sospesa, per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, dopo essere stata scoperta mentre tentava di rubare la posta all’interno di un condominio del centro città. Lo riporta Prima Biella.

I fatti risalgono a gennaio 2021, quando la donna è stata sorpresa in flagranza da un vicino mentre armeggiava con un cacciavite su una cassetta delle lettere che non le apparteneva. A insospettire i condomini erano state alcune corrispondenze misteriosamente scomparse, spingendo uno di loro a vigilare attentamente sul pianerottolo fino a cogliere la donna in azione.

Le minacce e l’intervento della polizia

Alla scoperta, la situazione è degenerata: la donna ha iniziato a minacciare i presenti, rivolgendosi soprattutto a un vicino con frasi intimidatorie del tipo «Ti faccio sparare da mio marito che è un pregiudicato». Nel tentativo di sedare la tensione, un altro condomino è intervenuto, ma ha ricevuto uno schiaffo dalla donna.

L’arrivo della Polizia non ha placato gli animi: dopo un tentativo di fingersi svenuta, la donna ha aggredito gli agenti con calci e ha continuato a dimenarsi anche nell’auto di servizio, danneggiando l’interno del mezzo.

La perquisizione e l’assenza di denunce

In seguito a una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno trovato alcune lettere indirizzate a terzi. Tuttavia, nessuno dei destinatari ha sporto denuncia, motivo per cui la condanna non ha riguardato il furto della posta.

Questo episodio ha turbato la serenità del condominio e resterà nella memoria locale come un insolito caso di “posta non consegnata”.

