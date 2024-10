Sale all’ultimo piano della banca e minaccia di buttarsi di sotto. Momenti di panico in centro a Biella.

Momento di paura l’altro giorno in prima serata a Biella per una persona che ha minacciato di gettarsi dal tetto dell’istituto di credito Banca Sella in via Lamarmora. Subito la zona è stata circondata da polizia e polizia locale, ed erano presenti sul posto anche i vigili del fuoco. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Chiusa la strada

La polizia ha chiuso al transito un tratto di via La Marmora, e intanto ha cercato di far desistere l’uomo. Alla fine la persona è stata tratta in salvo e portata al pronto soccorso per le cure del caso.

