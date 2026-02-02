Santuario di Oropa in lutto per suor Marina. La religiosa era arrivata nel luogo di culto nel lontano aprile 1986.

Santuario di Oropa in lutto per suor Marina

È lutto al santuario di Oropa per la scomparsa di suor Marina Thekkekalathil, Figlia di Maria. A darne comunicazione è stata l’amministrazione dello stesso santuario, che ha espresso il proprio profondo cordoglio a nome del rettore don Michele Berchi, delle consorelle e dei collegiali.

Suor Marina era arrivata a Oropa il 13 aprile 1986 dal Kerala, in India, e nel corso degli anni aveva svolto con discrezione e dedizione numerosi servizi all’interno del santuario. Il suo primo incarico era stato in stireria, dove aveva lavorato insieme a una consorella; successivamente aveva prestato servizio nel negozio di souvenir e, in seguito, era tornata a occuparsi di lavanderia e stireria, attività che ha proseguito fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso.

Il “grazie” delo santuario

Nel messaggio di commiato, il rettore, i collegiali e l’amministrazione del santuario hanno voluto ringraziare suor Marina per l’ampia e generosa opera svolta nel corso degli anni, ricordandone l’umiltà e lo spirito di servizio che hanno caratterizzato la sua presenza a Oropa.

I funerali si terranno dmani, martedì 3 febbraio, alle 14.30 nella basilica antica di Oropa. Al termine della celebrazione, la salma sarà inumata nel cimitero monumentale di Oropa. Il rosario sarà invece recitato oggi, lunedì 2 febbraio, alle 18.15, sempre nella basilica antica.

