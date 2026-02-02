AttualitàFuori zona
Santuario di Oropa in lutto per suor Marina
La religiosa era arrivata nell’aprile 1986. Aveva anche gestito il negozio di souvenir.
Santuario di Oropa in lutto per suor Marina. La religiosa era arrivata nel luogo di culto nel lontano aprile 1986.
Santuario di Oropa in lutto per suor Marina
È lutto al santuario di Oropa per la scomparsa di suor Marina Thekkekalathil, Figlia di Maria. A darne comunicazione è stata l’amministrazione dello stesso santuario, che ha espresso il proprio profondo cordoglio a nome del rettore don Michele Berchi, delle consorelle e dei collegiali.
Suor Marina era arrivata a Oropa il 13 aprile 1986 dal Kerala, in India, e nel corso degli anni aveva svolto con discrezione e dedizione numerosi servizi all’interno del santuario. Il suo primo incarico era stato in stireria, dove aveva lavorato insieme a una consorella; successivamente aveva prestato servizio nel negozio di souvenir e, in seguito, era tornata a occuparsi di lavanderia e stireria, attività che ha proseguito fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso.
LEGGI ANCHE: Lutto a Gattinara per suor Teresina Delsignore: l’addio a Torino
Il “grazie” delo santuario
Nel messaggio di commiato, il rettore, i collegiali e l’amministrazione del santuario hanno voluto ringraziare suor Marina per l’ampia e generosa opera svolta nel corso degli anni, ricordandone l’umiltà e lo spirito di servizio che hanno caratterizzato la sua presenza a Oropa.
I funerali si terranno dmani, martedì 3 febbraio, alle 14.30 nella basilica antica di Oropa. Al termine della celebrazione, la salma sarà inumata nel cimitero monumentale di Oropa. Il rosario sarà invece recitato oggi, lunedì 2 febbraio, alle 18.15, sempre nella basilica antica.
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook