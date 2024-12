Lutto a Gattinara per suor Teresina Delsignore: l’addio a Torino. Una vita di impegno religioso e sociale, stamane il funerale.

Lutto a Gattinara per suor Teresina Delsignore: l’addio a Torino

Si celebra nella mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, il funerale di suor Teresina Delsignore. La religiosa era originaria di Gattinara, anche se fin da giovane decise di lasciare la città per impegnarsi nella sua missione religiosa e sociale.

Fu direttrice di scuola a Vercelli, si spostò in varie sedi del Piemonte e anche in Lombardia, fino all’arrivo a Torino. Di faiglia molto conosciuta, tornava a Gattinara per visitare i congiunti.

LEGGI ANCHE: Lutto a Gattinara per il maresciallo Di Benedetto, morto a soli 60 anni

L’ultima benedizione al cimitero cittadino

Il feretro è stato esposto nel complesso di Maria Ausiliatrice a Torino. Il funerale sara celebrato oggi alle 11 nella cappella interna della basilica, sempre in piazza Maria Ausiliatrice a Torino.

L’ultima benedizione della salma verrà impartita alle 13.30 nel cimitero di Gattinara: suor Maria Ausiliatrice torna nella sua città come ultima tappa del suo viaggio terreno.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook